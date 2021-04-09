مساعد فايلر لـ في الجول: الأهلي يحتاج لمعد ذهني.. هذه الخطوة تقربه من فرق أوروبا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 17:40

كتب : حسام نور الدين

هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في المريخ

يرى شعيب صيكوك محلل أداء الأهلي السابق أن الفريق يحتاج لمعد ذهني ضمن الجهاز الفني.

وعمل صيكوك ضمن الجهاز الفني لرينيه فايلر في الموسم الماضي.

وقال صيكوك لـFilGoal.com: " الفريق بحاجة إلى ضم معد ذهني إلى الجهاز الفني الحالي لتجهيز اللاعبين من الناحية النفسية للتعامل مع الضغوط المختلفة".

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وأضاف "الفريق وصل إلى مرحلة خاصة بعد أن حصل على لقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وهي المرحلة التي يعقبها متغيرات عديدة بالنسبة للاعبين خاصة فيما يتعلق بالجاهزية النفسية".

وواصل "خلال دراستي في الدول الأوروبية أرى أن وجود معد ذهني سوف يضع الفريق في مكانة أفضل ويتيح الاستفادة القصوى من قدرات اللاعبين البدنية والفنية والتي تتأثر بالجوانب المعنوية والنفسية".

وأتم "الفريق تطور للغاية مع فايلر وأيمن أشرف كان أكثر لاعبي الفريق تطورا على كافة الأصعدة".

الأهلي رينيه فايلر أيمن أشرف
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