مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: التوقف فرصة لتعرف العائدين من الإصابة على أفكار الجهاز

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 17:39

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

يرى حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي، إن فترة التوقف الدولي فرصة جيدة لتعرف اللاعبين العائدين من الإصابة على فكرة إيهاب جلال المدير الفني.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز يسعى لدمج هؤلاء اللاعبين مع باقي لاعبي الفريق من خلال تلك الأفكار".

وأضاف "هؤلاء اللاعبين هم عبد الرحمن مجدي، ومحمد صادق، وأحمد مصطفى، وجميعهم لاعبين يحتاجهم الفريق وسيكون لهم أدوار هامة مع الفريق عقب استئناف مباريات الدوري".

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مدرب الإسماعيلي أتبع "سيتم تنظيم أول مباراة ودية خلال التوقف الحالي، وذلك يوم الأحد، لنستطيع من خلالها الدفع بهؤلاء اللاعبين، وذلك في إطار برنامج وضعه إيهاب جلال من أجل إعداد الفريق".

وأتم "هذا البرنامج سيتم من خلاله التدريب على مجموعة الأفكار التي يسعى لتطبيقها في المباريات الرسمية".

كان الإسماعيلي قد فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وأمام الإسماعيلي فترة توقف حتى يوم 1 مايو المقبل، للعودة لمباريات الدوري.

في الدوري الإسماعيلي
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