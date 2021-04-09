يوفنتوس يعلن تجديد عقد مدافعه الشاب

أعلن نادي يوفنتوس، تجديد عقد رادو دراجوشان المدافع الشاب للفريق رسميا.

وكشف يوفنتوس عن تجديد عقد رادوشان (19 عاما) لـ 4 سنوات، وحتى نهاية موسم 2024-2025.

وانضم رادوشان لـ يوفنتوس عام 2018 بـ عمر 16 عاما فقط، ليلعب مع الشباب.

وبعد موسم واحد مع الشباب، تم تصعيده للتدرب مع الفريق الرديف.

ومؤخرا، لعب المدافع الروماني مباراته الأولى مع الفريق الأول أمام دينامو كييف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب رادوشان مع منتخب رومانيا تحت 21 عاما، لكنه لم يٌستدعى للفريق الأول حتى الآن.