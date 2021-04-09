يوفنتوس يعلن تجديد عقد مدافعه الشاب

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 17:24

كتب : FilGoal

رادو دراجوشان يجدد عقده مع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، تجديد عقد رادو دراجوشان المدافع الشاب للفريق رسميا.

وكشف يوفنتوس عن تجديد عقد رادوشان (19 عاما) لـ 4 سنوات، وحتى نهاية موسم 2024-2025.

وانضم رادوشان لـ يوفنتوس عام 2018 بـ عمر 16 عاما فقط، ليلعب مع الشباب.

أخبار متعلقة
وكيله: جورجينيو مهتم بـ يوفنتوس وإنتر وميلان كانافارو: إقالة بيرلو ستعني ارتكاب يوفنتوس لذات الخطأ مرتين جاتوزو يرد الدين لصديقه بيرلو.. هدف ديبالا يزين فوز يوفنتوس على نابولي في اللقاء الملعون يوفنتوس يعلن تعافي ديميرال من كورونا

وبعد موسم واحد مع الشباب، تم تصعيده للتدرب مع الفريق الرديف.

ومؤخرا، لعب المدافع الروماني مباراته الأولى مع الفريق الأول أمام دينامو كييف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب رادوشان مع منتخب رومانيا تحت 21 عاما، لكنه لم يٌستدعى للفريق الأول حتى الآن.

يوفنتوس رادو دراجوشان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: أنصح اللاعبين بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. ولا أنسى مباراة 7-2 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك – غياب إمام وجمعة.. وعودة زيزو أمام تونجيث 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير تركي: بعد إعصار هاتاي.. فالكاو سيلعب أساسيا على مصطفى محمد 25 دقيقة | المحترفون
مجموعة الزمالك - الترجي يعلن إصابة كوليبالي بـ كورونا 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: إيقاف الحكم المساعد الذي طلب توقيع هالاند 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر المثلوثي: لن نشغل بالنا بلقاء الترجي والمولودية.. نركز للفوز على تونجيث "الصعب" 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب أي لاعب.. وعندما عدت وجدت الفريق يفتقد الروح القتالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مساعد فايلر لـ في الجول: الأهلي يحتاج لمعد ذهني.. هذه الخطوة تقربه من فرق أوروبا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك