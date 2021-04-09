كرة يد – الترجي يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق

أعلن الترجي التونسي تعاقده رسميا اليوم الجمعة مع المدير الفني باسم السبكي لقيادة فريق كرة اليد.

وأشار البيان المقتضب للنادي التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن مدة التعاقد هي موسم ونصف.

وكان باسم السبكي قاد فريق كرة اليد للزمالك قبل أن يترك منصبه ويتولى رئاسة قطاع كرة اليد في وقت لاحق.

وسيواجه الترجي منافسه الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا للأندية البطلة خلال الموسم الجاري.

ولا يعد السبكي أول مدرب مصري يخوض تجربة في تونس إذ سبقه ممدوح سليمان الذي توج بالكأس مع النجم الساحلي.

بالإضافة لأيمن صلاح الذي توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة مع الإفريقي، وعاصم حماد الذي ظفر مع نادي ساقية الزيت بالكأس.