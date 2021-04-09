قائمة ريال مدريد – غياب هازارد عن الكلاسيكو

يغيب إدين هازارد لاعب ريال مدريد عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء برشلونة في الكلاسيكو غدا السبت.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة غدا السبت في ملعبه ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا- أندري لونين- ألتوبي

في الدفاع: إيدير ميلياتو- ناتشو هيرنانديز- مارسيلو- فيرلاند ميندي- ألفارو أودريوزولا

في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فيديريكو فالفيردي- إيسكو- لوكاس فاسيكز

في الهجوم: كريم بنزيمة- ماركو أسينسيو- فينيسيوس جونيور- ماريانو دياز- رودريجو

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ65 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ63 نقطة.