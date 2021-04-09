أبو ريدة يلتقي وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 14:49

كتب : بسام أبو بكر

هاني أبو ريدة - الأمير عبد بن تركي الفيصل

استقبل وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه بالعاصمة السعودية الرياض، هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حضور الأستاذ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تم عقد جلسة عمل تناقشوا خلالها حول كافة الأمور المتعلقة بالكرة العربية وأنشطة الاتحاد العربي لكرة القدم وأهمية التعاون المصري السعودي في كافة المجالات وكيفية العمل على إقامة مشروعات مشتركة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونظيريه السعودي والعربي لكرة القدم.

وعلى هامش اللقاء قام سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتهنئة المهندس أبوريدة على نجاحه في الحفاظ على مقعده بالمجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بأبو ريدة وكونه الممثل الأقدم للعرب في تاريخ الفيفا، ما يحمله الكثير من الالتزامات نحو بلده مصر وأمته العربية، وأبدى سعادته بلقائه مشددا على ضرورة الدعم والاستفادة العربية من مكانة المهندس هاني أبوريدة الدولية الكبيرة.

أبو ريدة
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