مؤتمر كومان: ما قاله كلوب قلة احترام لريال مدريد.. والفائز بالكلاسيكو لا يعني تتويجه بالدوري

انتقد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة التصريح الذي أدلى به يورجن كلوب مدرب ليفربول عن ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد الحالي.

وتحدث كومان في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هذا قلة احترام لناد كبير بحجم ريال مدريد، علينا أن نحترم ملعبهم، اللعب في برنابيو أو ألفريدو دي ستيفانو لا يشكل فرقا فالملاعب بدون جمهور متشابهة".

وأكمل "من الصعب دائما اللعب بدون جمهور هذا هو أصعب شيء".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في ملعب الأخير غدا السبت في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وعن أداء فريقه في الفترة الأخيرة قال: "حصلنا على نتائج إيجابية ونحظى بثقة كبيرة والأمر ذاته ينطبق على ريال مدريد".

وشدد كومان "الفائز بالكلاسيكو لا يعني تتويجه بلقب الدوري فهناك مباريات أخرى تنتظر الجميع".

وأردف "نلعب أمام ريال مدريد الذي تحسن بشكل كبير وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة".

وشدد المدرب الهولندي "لا أوافق من ينتقد ريال مدريد فهو يبقى ريال مدريد ورغم الانتقادات فهم ينافسون على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ65 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ63 نقطة.

وأشاد كومان بفرينكي دي يونج قائلا: "يمنحنا العديد من الأشياء الجيدة وميزته هي قدرته على اللعب في أكثر من مركز".

وعن غياب سيرجيو راموس ورافائيل فاران عن ريال مدريد قال: "نحن أيضا يغيب عنا جيرارد بيكي وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي وفيليبي كوتينيو وهم أظهروا قدرتهم على تعويض راموس".

وعما تغير في برشلونة منذ الهزيمة في لقاء الذهاب ضد ريال مدريد قال: "تطورنا فنيا وفي الكلاسيكو الأول كنا جيدين لكننا خسرنا بسبب ركلة الزاء التي أثرت علينا".

وعن ليونيل ميسي قائد الفريق قال: "نتمنى أن يكون حاسما غدا وننتظر أفضل نسخة منه في الكلاسيكو".

وبسؤاله عن رأيه في رحيل راموس عن ريال مدريد تعليقا على ما قاله زين الدين زيدان بعدم رغبته في رحيل ميسي عن برشلونة قال: "من الأفضل للدوري بقاء كبار اللاعبين".

وأكمل "أتمنى بقاء راموس مع ريال مدريد وميسي مع برشلونة".

وأتم "لقد غيرنا الكثير في برشلونة والفريق الآن أفضل من مرحلة سابقة ونعمل معا بشكل أفضل".