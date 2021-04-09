الكلاسيكو المرتقب.. ماركا: دي يونج قد يلعب مدافعا.. ومارسيلو سيشارك أساسيا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 14:28

كتب : FilGoal

بوسكيتس - ريال مدريد ضد برشلونة

يتأهب الجميع لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة مساء السبت بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة والتي قد تمثل علامة فارقة في الصراع الشرس على لقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

لا بديل عن الفوز للناديين إذا أرادا الاستمرار في مطاردة أتليتكو مدريد متصدر البطولة بفارق نقطة عن برشلونة وثلاث عن كتيبة زين الدين زيدان.

وقبل الموعد بيوم وساعات، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية كيف يفكر كل مدرب في تشكيل الكلاسيكو، الذي يدخله ريال مدريد وهو يخطط لما بعده، مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بينما يحشد برشلونة كل قوته استعدادا للمواجهة التي لابد أن يقتنصها أملا في استعادة لقب الدوري، البطولة التي يطمح للتتويج بها بعد وداعه لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة

وفقا للحصص التدريبية الأخيرة للكبيرين، تقول ماركا إن رونالد كومان وزيدان يميلان لإجراء تعديلات في الهجوم.

فكتبت أنه لا يوجد مؤشر، وفقا لتدريبات برشلونة، أن كومان سيعتمد على ثلاثي هجومي مكون من الفرنسيين عثمان ديمبيلي وأنتوان جريزمان، والساحر القائد ليونيل ميسي.

وكذلك ريال مدريد، لا يوجد مؤشر أن "زيزو" سيعتمد على ثلاثي هجومي مكون من ماركو أسينسيو والمخضرم كريم بنزيمة والمتألق فينيسيوس جونيور.

وأشارت ماركا إلى أن الفريقين سيدخلان المباراة بثلاثي في خط الدفاع.

في القلعة الكاتالونية، لا يزال كومان يراقب حالة مدافعه الخبير جيرار بيكيه، لو بات جاهزا بنسبة 100% سيشارك، وإلا سيلعب الثلاثي أوسكار مينجيثا ورونالد أراوخو وكليمون لونجلي.

وأوضحت ماركا أن فرينكي دي يونج قد يعود للدفاع، مثلما كان الحال في آخر 3 مباريات للفريق في الدوري.

والأرجح أن كومان لن يخاطر ببيكيه، أملا في جاهزيته للمباريات المقبلة للفريق.

وسيكون تشكيل برشلونة هو: مارك أندريه تير شتيجن ومينجيثا وأراوخو ولونجلي وسيرجينو ديست وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا ودي يونج وبيدري وديمبيلي وميسي.

ريال مدريد

على الجانب الآخر، كتبت ماركا أن حامل اللقب، المنقوص من السدين المنيعين سيرخيو راموس ورافاييل فاران، سيعتمد على الثلاثي إدير ميليتاو وناتشو فرنانديز وفيرلان ميندي في الدفاع.

وبسبب اللقاء المرتقب ضد ليفربول يوم الأربعاء، قد يقرر زيدان إراحة أسينسيو أو فينيسيوس، وعوضا عن ذلك سيدفع بمارسيلو أساسيا ضد فريق بلاوجرانا.

وقد يجلس أيضا توني كروس أو لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

وسيكون تشكيل ريال مدريد هو: تيبو كورتوا وميليتاو وناتشو وميندي ولوكاس فازكيز وكاسيميرو ومارسيلو وكروس وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس وبنزيمة.

اللقاء الساخن ينطلق مساء السبت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يستضيفه ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية.

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