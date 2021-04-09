مؤتمر زيدان: أتمنى بقاء ميسي في برشلونة.. ولا أستطيع التحدث عن مبابي

يتمنى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بقاء ليونيل ميسي قائد غريمه التقليدي في برشلونة وألا يكون الكلاسيكو المقبل هو الأخير له.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة غدا السبت في ملعبه ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ولم يجدد ميسي تعاقده مع برشلونة الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ليثير التكهنات حول مستقبله.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالكلاسيكو قائلا: "لا أتمنى أن يكون الكلاسيكو الأخير لميسي، أريده أن يبقى في برشلونة فالأمر جيد للدوري الإسباني أيضا".

وعن عدم تسجيل ميسي لأهداف في آخر 6 مباريات ضد ريال مدريد قال زيدان: "نحن نعلم من هو ميسي دون أن يسجل".

وأضاف "برشلونة لديه منظومة جيدة لذلك سنحاول مواجهتهم بقوة وأن نستحوذ على الكرة".

وسُئل زيدان عن موقف إدين هازارد من المباراة وأجاب "غدا سنعرف الأمر لا يعتمد على ريال مدريد أو منتخب بلجيكا بل على مشاعر اللاعب نفسه".

ورفض المدرب الفرنسي الحديث عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في ظل الأنباء التي تشير لاقترابه من الانضمام لصفوف الفريق الملكي "أعرف مبابي جيدا وهو يعرفني".

قبل أن يستدرك "لكنه ليس لاعبي لذا لا يمكنني الحديث عنه، سنرى ما هو مستقبل مبابي وماذا سيقرر لكن في الوقت الحالي هذا ليس من شأني".

وعن لقاء برشلونة قال: "نفكر في اللقاء بشكل جيد وهي عبارة عن ثلاث نقاط ولا شيء آخر".

وأردف "نحن مستعدون للمباراة وأتليتكو مدريد هو المتصدر ولديه الأفضلية في الترتيب حتى الآن ومازال هناك العديد من النقاط المتبقية في الملعب".

وعن تعامله بشكل جيد مع الإصابات التي ضربت فريقه قال: "نحن نعمل كل يوم والشيء الجيد إننا نعيش لحظات جيدة وكل المباريات حاسمة ونحن ننافس على الدوري ودوري أبطال أوروبا وعلينا أن نكون جاهزين".

وأتم زيدان حديثه "أريد كذلك الإشادة بما قدمناه في المباريات الأخيرة فقد قدمنا أداء جيدا وحققنا نتائج رائعة والدفاع يتحسن".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ65 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ63 نقطة.