تريزيجيه: مبابي هو الوريث لميسي ورونالدو

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أشاد ديفيد تريزيجيه لاعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا السابق بمواطنه كيليان مبابي مؤكدا أنه سيفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وتحدث تريزيجيه لصحيفة "لو باريسيان" الفرنسية قائلا: "مبابي يسير في الطريق الصحيح نحو الفوز بالكرة الذهبية".

وواصل "إنه يؤكد أنه الوريث الشرعي لليونيل ميسي وكريستيانو رونالو، إنه في أفضل مكان ليحل محلهما".

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وتقاسم ميسي ورونالدو الكرة الذهبية 11 مرة في آخر 13 عاما.

ويتألق مبابي خلال الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان وسجل 32 هدفا في 38 مباراة عبر كل البطولات.

وكان مبابي سجل هدفين يوم الأربعاء الماضي قاد بهما سان جيرمان للفوز على مضيفه بايرن ميونيخ في ملعب أليانز آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أن الفريق الفرنسي فاز بثلاثة أهداف لهدفين.

مبابي ميسي رونالدو
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