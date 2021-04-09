قائمة الكلاسيكو.. ميسي يقود كتيبة برشلونة

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 12:58

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن برشلونة قائمة لاعبيه استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه ريال مدريد يوم السبت في مباراة الكلاسيكو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويقود ليونيل ميسي، أيقونة الفريق، قائمة برشلونة التي يغيب عنها المصابون نيتو وفيليبي كوتينيو وأنسو فاتي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إنياكي بينيا - أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو - كليمون لونجلي - سيرجينو ديست - جيرار بيكيه - صامويل أومتيتي - أوسكار مينجيثا - خوردي ألبا - جونيور فيربو - سيرخي روبرتو

وسط الملعب: سيرخيو بوسكيتس - ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - ريكي بويج - إلياش موريبا - بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي - أنتوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ترينكاو

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المتصدر أتليتكو مدريد.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة.

برشلونة الكلاسيكو
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