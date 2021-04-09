وكيله: جورجينيو مهتم بـ يوفنتوس وإنتر وميلان

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

قال جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي إن الأخير يريد العودة للعب في إيطاليا.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

وصرح سانتوس لراديو Kiss Kiss "جورجينيو يريد العودة لإيطاليا، لو نابولي يرغب به فسنستعد لذلك".

وواصل "ثمنه 50 مليون يورو، عقده مع تشيلسي ممتد لـ2023. أعتقد أن رومان أبراموفيتش (مالك تشيلسي) سيعرض التجديد عليه قريبا".

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وأتم "جورجينيو ليس مهتما فقط بيوفنتوس، بل بإنتر ميلان وميلان أيضا".

ويخوض جورجينيو (29 عاما) موسمه الثالث مع تشيلسي منذ رحل عن نابولي مقابل 57 مليون يورو.

وشارك جورجينيو في 128 مباراة مع تشيلسي وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بالدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

جورجينيو
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