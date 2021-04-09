لا ليجا تبرئ لاعب قادش من توجيه عبارات عنصرية لمدافع فالنسيا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

مختار دياكابي - قادش - فالنسيا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" اليوم الجمعة رسميا تبرئة لاعب قادش خوان كالا من تهمة توجيه عبارات عنصرية لمدافع فالنسيا مختار دياكابي.

وأوضح البيان المنشور عبر موقع "لا ليجا" الرسمي أنه لم يتم إيجاد أي دليل على توجيه كالا عبارات عنصرية للاعب الفرنسي خلال مباراة الفريقين.

وأشار البيان إلى أنه تمت مراجعة جميع تسجيلات المباراة والصور وجميع المقاطع المنتشرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبالإضافة إلى ذلك لجأت رابطة الدوري الإسباني إلى شركة متخصصة في قراءة الشفاه ودراسة سلوك اللاعبين خلال المباراة.

وأكد البيان أنه تم إبلاغ ناديي قادش وفالنسيا بنتائج التحقيقات.

واختتم البيان مؤكدا أن "لا ليجا" ستظل تحارب العنصرية وتبذل كل ما هو ضروري لحماية قيم المساواة والاحترام التي تسود منافسات كرة القدم الإسبانية.

ماذا حدث؟

قادش تغلب على فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة شهدت انسحاب أفراد فالنسيا لمدة نصف ساعة تقريبا كرد فعل على الواقعة.

وزعم مختار دياكابي لاعب فالنسيا تعرضه لإهانة عنصرية من خوان كالا لاعب قادش.

اللاعب الفرنسي ذو الأصول السنغالية انخرط في مشادة مع كالا ثم غادر الملعب متأثرا، وتبعه زملاؤه في انسحاب كامل لفريق فالنسيا.

المباراة توقفت بسبب الأزمة لمدة قاربت النصف ساعة، في وقتٍ نفى فيه كالا تفوّهه بإهانة عنصرية لنظيره دياكابي.

لاحقا عاد لاعبو فالنسيا للملعب لكن دون دياكابي الذي تم استبداله بـ هوجو جيامون.

مع بداية الشوط الثاني لم يعد كالا بدوره إلى الملعب وتم استبداله بماورو.

وللمصادفة فالمدافع ماورو نفسه هو من سيخطف هدف الانتصار في الدقيقة 88 بضربة رأسية بعد عرضية البديل الآخر إيفان أليخو.

فالنسيا قادش
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