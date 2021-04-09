رغم فوزه بثنائية على غرناطة.. سولشاير: لم تكن ليلة مثالية

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استياءه من حصول ثلاثة لاعبين على بطاقات صفراء مما سيبعدهم عن مواجهة الإياب ضد غرناطة الإسباني في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأنجز فريق الشياطين الحمر نصف المهمة بإسقاط غرناطة بهدفين دون رد يوم الخميس، لكن سيتعين عليه مواجهة الأخير بدون هاري ماجواير وسكوت ماكتوميناي ولوك شاو بسبب الإيقاف.

وقال النرويجي لقناة BT Sport:"لم تكن ليلة مثالية. تلقينا 3 بطاقات صفراء ستبعد 3 لاعبين. 2-صفر نتيجة طيبة جدا. نعرف مدى صعوبة اللعب في إسبانيا".

وواصل "ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديش كانا رائعين، مهمان جدا لنا. نريد الفوز بكل لقاء. لا يزال الفريق صغيرا، يتعلم. علينا التطور باستمرار. كرة القدم تداهمك سريعا إن تراخيت. ليس أمامنا خيارا آخر".

ويستعد يونايتد لمواجهة قوية يوم الأحد ضد مضيفه توتنام في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستضيف يونايتد فريق غرناطة يوم الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وإذا عبر رجال سولشاير للدور نصف النهائي سيواجهون روما أو أياكس.