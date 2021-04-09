إصابة عضلية تجبر الاتحاد الإسباني على تغيير حكم الكلاسيكو

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو

تعرض الحكم الإسباني ماتيو لاهوز إلى إصابة عضلية لم يتم الكشف عن تشخيصها وبالتالي تأكد غيابه عن إدارة لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة غدا السبت في ملعبه ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه تقرر تعيين خيسوس خيل مانزانو حكما للمباراة بدلا من لاهوز.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي سيدير فيها مانزانو الكلاسيكو بعدة عام 2014، حينما فاز ريال مدريد على برشلونة في ملعبه سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف.

وقاد مانزانو 34 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات فاز فيها الفريق الملكي 27 مرة وتعادل ثلاث مرات وهُزم في أربعة لقاءات.

فيما قاد 27 مباراة لبرشلونة فاز فيها البلوجرانا 16 مرة وتعادل ست مرات وهُزم في خمس مباريات.

وخلال الموسم الجاري أدار مانزانو ثلاث مباريات لريال مدريد فاز في واحدة وهُزم وتعادل في مثلها.

وتعد الحادثة الأشهر للجدل حينما احتسب على ريال مدريد ثلاث ركلات جزاء ضد فالنسيا في ملعب الميستايا خلال الدور الأول.

فيما أدار صاحب الـ37 عاما مباراتين لبرشلونة الأولى كانت في الدوري وتعادل فيها والثانية في كأس السوبر الإسباني وهُزم.

ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو
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