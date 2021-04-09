مساعده السابق: كارتيرون "حريف" في الجانب النفسي للاعب.. ولهذا رحل عن الزمالك

يرى أمير عبد العزيز، المساعد الأسبق لباتريس كارتيرون في جهاز الزمالك، إن الأخير يجيد التعامل مع الجانب النفسي للاعبين.

وروى أمير، الذي عمل مع كارتيرون في الولاية الأولى للأخير في القلعة البيضاء، كواليس رحيل الفرنسي عن الفارس الأبيض في الصيف الماضي.

وقال عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس:"كارتيرون لم يكن مرتاحا في الفترة الأخيرة قبل رحيله، قال لي وقتها إن الأمور باتت صعبة، كان يخص بالذكر مسألة تجديد عقده، تلقى ردا غير مناسب فكان منزعجا".

وواصل "أرادني معه حين عاد للزمالك، ثم وجد صعوبة في ذلك، المترجم هاتفني وقال لي إن السبب يعود لأزمة بين إدارة النادي وشقيقي (أيمن عبد العزيز)، أيمن ينتقدهم، لذلك لم يوافقوا على عودتي".

واستمر "كارتيرون اعتاد بعد وجبة العشاء أن يمر على اللاعبين في غرفهم، يجلس في كل غرفة من ثلث إلى نصف ساعة يتكلم معهم في كل شيء. يهتم جدا بالجانب البدني، حريف جدا في الناحية النفسية، اللاعبون قريبون منه، يتحدث دوما في كل التفاصيل".

عمل عبد العزيز مع كارتيرون قبل أن يرحل الأخير عن الزمالك في سبتمبر الماضي ويخلفه جايمي باتشيكو.

واستغنى الزمالك عن باتشيكو في مارس الماضي وأعادت كارتيرون أملا في إنقاذ موقف الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لاستضافة تونجيث السنغالي يوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحتاج الزمالك للفوز وأن يخسر مولودية الجزائر أمام مضيفه الترجي التونسي ليتأهل الأول للدور ربع النهائي.