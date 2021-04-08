رغم هدفه الخارق.. مدرب أولمبياكوس: كوكا هو المهاجم الثاني بعد العربي

أشاد بيدرو مارتينس المدير الفني لـ أولمبياكوس، بلاعبه أحمد حسن "كوكا"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أولوية المشاركة لـ يوسف العربي.

وسجل كوكا هدفا رائعا بضربة خلفية مزدوجة يوم أمس في ذهاب نصف نهائي كأس اليونان أمام جيانينا.

وبعد اللقاء صرّح مارتينس: "كوكا هو المهاجم الثاني لـ أولمبياكوس، وهو منسجم مع الفريق مثل يوسف العربي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "كوكا لا يتذمر أبدا عندما لا يشارك".

وأكد: "إنه يحظى بدعمي الكامل".

كوكا (28 عاما) عانى من عدة إصابات إما عضلية أو كورونا هذا الموسم، لكنه رغم ذلك تمكن من تسجيل 13 هدفا في 30 مباراة.

من جانبه، يقدّم المغربي يوسف العربي موسما رائعا بدوره، إذ سجل 24 هدفا في 39 مباراة، منها 19 في الدوري اليوناني.