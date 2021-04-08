محامي ربيع ياسين لـ في الجول: سنطعن على قرار إيقافه.. هناك بعض الأمور غير واضحة

كشف محمد رشوان المحامي بالنقض ومحامي ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت أنه بصدد التقدم بطعن على قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة أعلنت اليوم الخميس إيقاف ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لستة أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

وجاء ذلك القرار بناء على التحقيقات التي أجريت بشأن مشاركة منتخب مصر مواليد 2001 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال محمد رشوان لـFilGoal.com: "سنطعن على قرار إيقاف ربيع ياسين أمام لجنة التظلمات".

وأكمل "ما حدث غير واضح هل الإيقاف يبدأ منذ تاريخ صدور اقرار أم من قبل؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها ربيع ياسين من أجل إيقافه؟ سنطعن كما قلت".

وأوضح "القانون حال الطعن يوقف القرارات المعلنة وسوف ندرس الأمور بشكل أكبر".

وعن مصير ربيع ياسين مع بتروجت قال: "أعتقد أن النادي رأى الإنجازات التي حققها معهم في فترة قصيرة وهم يقدرون الوضع بشكل جيد خاصة أن النادي ليس طرفا في الأزمة".

وأردف "بتروجت تعاقد مع ربيع ياسين بعد رحيله عن منتخب مصر للشباب بأربعة أو خمسة أشهر، أعتقد أنهم سيكونوا أول الداعمين له في أزمته".

وكان مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "قرار الإيقاف يسري عليه في الدوري الدرجة الثانية، ولن يستطيع قيادة الفريق من أرض الملعب، وحضوره المباريات مرفوض تماما".

وأتم "ربيع ياسين لم يحضر التحقيقات رغم توجيه الدعوة له من قبل، واللجنة أصدرت قراراتها دون علم اتحاد الكرة".