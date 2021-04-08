يونايتد ينطح غرناطة بثنائية في حلبة مصارعة

الخميس، 08 أبريل 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد غرناطة

تغلب مانشستر يونايتد على منافسه غرناطة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة على ملعب غرناطة، لوس كارمينيس.

وسوف تقام مباراة الإياب في أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.

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سجل هدفا المباراة ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقائق 31 والأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة الكثير من التدخلات القوية ما أدى لإشهار الحكم لسبع بطاقات صفراء بواقع خمسة ليونايتد واثنتين للاعبي الفريق الإسباني.

ملخص اللقاء

جاءت المباراة هادئة في أغلب فتراتها ولم تشهد تواجد الكثير من الفرص الخطيرة على كلا المرمايين.

واستحوذ يونايتد على الكرة حتى منتصف الشوط الأول لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى غرناطة.

وفي الدقيقة 31 ومن تمريرة طولية بينية رائعة من فيكتور ليندلوف تسلمها راشفورد وسدد الكرة بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

هدف جاء من التسديدة الأولى ليونايتد في المباراة على مرمى الفريق الإسباني.

وجاء أول تهديد من غرناطة في الدقيقة 50 بتسديدة عن طريق كينيدي تصدى لها ديفيد دي خيا بثبات.

وسدد هاري ماجواير كرة قوية مرت بجوار مرمى غرناطة بقليل.

وتوقف اللعب كثيرا بسبب كثرة التدخلات القوية وإشهار الإنذارات في وجه اللاعبين.

وفي الدقيقة 89 تعرض برونو فيرنانديز للضرب بدون كرة فحصل على ركلة جزاء.

وسدد اللاعب البرتغالي الكرة على يمين الحارس روي سيلفا الذي ارتطمت الكرة بيده ولكنها سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني ليونايتد ونهاية اللقاء بانتصاره.

مانشستر يونايتد غرناطة الدوري الأوروبي
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