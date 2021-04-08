يبدو أنه في حاجة لدرس جديد.. خطأ خيربين يُسقط أياكس أمام روما

قلب روما الطاولة على أياكس وخطف انتصارا ثمينا من ملعب يوهان كرويف أرينا بالفوز 2-1 في ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

الفريقان سيلتقيان مجددا يوم الخميس المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، ويسعى الذئاب لمواصلة مشوارهم القاري بعد خروج كل الفرق الإيطالية من دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

تقدم أياكس أولا عن طريق دافي كلاسين، فيما سجل لروما في الشوط الثاني القائد لورينزو بيليجريني والمدافع إيبانيز.

في 2019 ضم أياكس كيلس خيربين وبعدما علمت الإدارة أن الحارس الشاب كتب سابقا تغريدات مسيئة في حق النادي.

ظهر في الفيديو الدعائي لتقديمه وهو يتلقى درسا ويكتب "أياكس أفضل فريق في هولندا" أمام إدوين فان دير سار ومارك أوفر مارس مسؤولا النادي.

كيف تتعامل مع لاعب جديد ضمه فريقك وسبق أن كتب تغريدات مسيئة بحق الفريق؟ إدوين فان دير سار ومارك أوفر مارس جعلا لاعب أياكس الجديد كيل شيربين يكتب "أياكس أفضل فريق في هولندا" 100 مرة عند انضمامه من إيمين 📝pic.twitter.com/sjahjryM29 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 25, 2019

الحارس البالغ طوله 204 سم، يبدو أن سيتلقى درسا جديدا من فان دير سار المدير التنفيذي بعدما تسبب في استقبال هدف التعادل لأياكس بخطأ فادح.

في المقابل تألق الإسباني باو لوبيز وتصدى لركلة جزاء أمام القائد دوسات تاديتش ومتسببا في عودة روما للقاء من جديد.

وصف المباراة

في الدقيقة 11 كاد البوسني إدين دجيكو أن يمنح روما التقدم لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وحاول براين كريستياتني أن يسجل بتسديدة قوية لكن خيربين تصدى لتسديدته ببراعة وأبعدها لركنية في الدقيقة 17.

وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول استطاع أياكس من هجمة سريعة أن يسجل هدف التقدم بعد تمريرة ثنائية بين دوسان تاديتش ودافي كلاسين سددها الأخير في الشباك.

وشارك الصربي في 10 أهداف في آخر 10 مباريات له بدوري الأبطال والدوري الأوروبي مسجلا 5 وصانعا 5 أخرى.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني تحصل أياكس على ركلة جزاء انبرى لها القائد لكنه سدد في منتصف المرمى وتصدى لكرته باو لوبيز محافظا على فرص روما في اللقاء.

وما هي إلا 6 دقائق ورد كيلس خيربين حارس أياكس على تألق لوبيز بخطأ فادح.

الحارس الشاب يخوض أول مباراة أوروبية له بعدما خاض أول مباراة رسمية له بقميص أياكس الأسبوع الماضي أمام هيرنفين.

كيلس فشل في التعامل مع ركلة ثابتة نفذها لورينزو بيليجريني أرضية قوية فبعد أن تصدى لها غالطته وسكنت الشباك.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي استغل البرازيلي إيبانز خطأ دفاع أياكس في تشتيت كرة ركنية وسدد كرة صاروخية في منتصف المرمى على الطائر.

فوز يضع قدما للذئاب في نصف النهائي لمواصلة المشوار في انتظار خوض 90 دقيقة أخرى أو أكثر الأسبوع المقبل.





























دينامو زغرب × فياريال

فاز فياريال الإسباني على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف وحيد في ملعب ماكسيمير، بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجّل جيرارد مورينو نجم فياريال هدف المباراة الوحيد مباشرةً قبل نهاية الشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب لاسيراميكا، وسيكون الفوز أو التعادل بأي نتيجة كافيا لـ فياريال ليصل إلى نصف النهائي.

وحقق فياريال فوزه الأول تاريخيًا في ملاعب الفرق الكرواتية، إذ حل ضيفا في السابق على دينامو زغرب نفسه بالدوري الأوروبي 2011، مباراة فاز بها الكروات 2-0 على كتيبة خوان كارلوس جارّيدو.

فياريال سيطر على أغلب أحداث اللقاء وكاد أن يتقدّم برأسية النيجيرية صامويل تشوكويزي بالدقيقة 24، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42 ارتكب الفرنسي كيفين تيوفيل كاتيرين ركلة جزاء على فريقه دينامو زغرب بعد أن لمس الكرة بيده في المنطقة المحرّمة.

لينبري جيرارد مورينو ويسجل الهدف الأول لـ فياريال في الدقيقة 43 من علامة الجزاء.

ليرفع جيرارد مورينو رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته لـ4 أهداف أخرى.

وزاد مورينو غلة أهدافه الإجمالية مع فياريال هذا الموسم إلى 24 هدفا، فيما ساهم في 32 هدفا ما بين تسجيل وصناعة.

وساهم جيرارد مورينو في تسجيل 18 من آخر 20 هدفا لـ فياريال بمختلف المسابقات.

في الشوط الثاني واصل فياريال إحكام قبضته على اللقاء وكاد أن يضيف الهدف الثاني في عدة مناسبات، تحديدا بواسطة جيرارد مورينو الذي أهدر فرصتين في اللحظات الأخيرة.