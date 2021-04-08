بمشاركة النني.. سلافيا براج يخطف التعادل من أرسنال في مباراة الوقت القاتل

نجح سلافيا براج في العودة من إنجلترا بتعادل ثمين أمام أرسنال في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل البديل نيكلاس بيبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 86، قبل أن يعادل توماس هوليس النتيجة لسلافيا براج في الدقيقة 94 قبل صافرة النهاية.

وشارك محمد النني في اللقاء كبديل في الدقيقة 77 بدلا من الغاني توماس بارتي.

بدأ الشوط الأول متكافئا بين الفريقين وعقب مرور 10 دقائق سيطر فريق أرسنال على الكرة مع تراجع لاعبي سلافيا براج لوسط الملعب.

وفي الدقيقة 28 أخطر فرص الشوط الأول عندما مرر توماس بارتي في هجمة مرتدة الكرة إلى ألكسندر لاكازيت لكنه سددها قوية أعلى العارضة.

وبدأ الشوط الثاني بشكل هجومي لأرسنال إذ كاد أن يغير ويليان النتيجة في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة لكن بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 62 أهدر لاكازيت هدفا محققا بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب وفي انفراد تام سدد الكرة لكن ارتطمت بالقائم الأيسر.

وأجرى أرتيتا ثلاث تبديلات في الدقيقة 77 بنزول محمد النني بدلا من توماس بارتي ثم أوباميانج بدلا من لاكازيت وأخيرا بيبي بدلا من بوكايو ساكا.

وفي الدقيقة 77 كاد سلافيا براج أن يفاجئ أصحاب الأرض بكرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى بيتر شافشيك الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكن بجوار القائم الأيمن.

ونجح نيكلاس بيبي أخيرا فك شفرة دفاعات الفريق التشيكي في الدقيقة 86 بعرضية طولية من تشاكا إلى أوباميانج الذي مررها إلى بيبي الذي اقتحم منطقة الجزاء وسددها رائعة فوق حارس المرمى.

وقبل ثواني من نهاية اللقاء نجح توماس هوليس لاعب سلافيا براج من خطف التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 94.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في التشيك.