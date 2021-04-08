تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من التعاقد مع مهاجم الجابون

يسعى نادي جالاتاسراي للتعاقد مع أرون بومبيندزا مهاجم هاتاي سبور التركي في الصيف المقبل.

وذكر موقع Galatasaray Gazetesi أن جالاتاسراي مهتم بانتداب بومبيندزا.

وأوضح التقرير أن جالاتاسراي أعد عرضا بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة في إعادة البيع مستقبلا، لإقناع هاتاي سبور بالتخلي عن بومبيندزا.

وأضاف التقرير أن هاتاي سبور من جانبه يرغب في إدخال عمر بايرام لاعب جالاتاسراي ضمن الصفقة.

ويأتي ذلك الاهتمام رغم تألق الثنائي مصطفى محمد وراداميل فالكاو في هجوم جالاتاسراي بالأشهر الأخيرة.

ويعيش بومبيندزا (24 عاما) موسما مذهلا في صفوف هاتاي سبور، إذ سجّل 18 هدفا في 29 مباراة خاضها.

ويتصدر بومبيندزا ترتيب هدافي الدوري التركي هذا الموسم بعد أن انضم إلى هاتاي سبور قادما من بوردو في الصيف الماضي بصفقة مجانية.

ويمتلك بومبيندزا 17 مباراة دولية مع منتخب الجابون، سجّل خلالها 4 أهداف، وسبق له اللعب لـ مونانا في الدوري المحلي.