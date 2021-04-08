سكولاري: تدريب ميسي سيتجاوز متعة كل ألقابي.. وأود إنهاء مسيرتي في بوكا جونيورز

ستكون سعادة لويس فيليبي سكولاري بتدريب ليونيل ميسي أكبر من سعادته بكل الألقاب التي حققها.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

كما اختار النادي الذي يرغب في إنهاء مسيرته التدريبيه معه.

المدرب البرازيلي المخضرم قال لإذاعة Super Deportivo: "أن تكون قادرا على تدريب ميسي ستكون أعظم سعادة في مسيرتي وستتجاوز متعة كل ألقابي".

وأضاف المدرب البالغ 72 عاما "تدريب ميسي سيحدث فرقا كبيرا في مسيرتي".

ويرغب سكولاري، في رؤية ميسي ونيمار معا مرة أخرى في نفس الفريق، فأضاف "أود أن أراهم معا، لكن ليس في برشلونة. أود أن أراهم معا في باريس سان جيرمان".

وتابع "إنهم يصنعون ثنائيا بالكاد تمتلكه الفرق الأخرى. كل ما أعرفه هو أنه إذا لعبوا معا مرة أخرى، فلن تكون هناك مباراة دون أن يسجل باريس سان جيرمان للأهداف".

وأتم سكولاري برغبته في تدريب بوكا جونيورز الأرجنتيني "أود أن يكون تدريب بوكا جونيورز فرصة لإنهاء مسيرة ناجحة للغاية، سيكون إنهاء مسيرتي في بوكا أمرا مثاليا".

سكولاري صاحب المسيرة الطويلة في الملاعب البرازيلية سبق له أن قاد منتخب السامبا للفوز بلقب كأس العالم 2002.

ودرب أيضا منتخب البرتغال في يورو 2004 وتشيلسي الإنجليزي وعاد لقيادة منتخب البرازيل في كأس العالم 2014.

كما امتلك تجربة تدريب القادسية الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي وحصد لقب كأس أمير الكويت 1989، وقاد منتخب الكويت لحصد لقب كأس الخليج 1990.

وكان كروزيرو في الدرجة الثانية البرازيلية هي التجربة الأخيرة للمدرب الملقب بـ "فيليباو".