كاسونجو: مصطفى محمد مثل أخي.. وهذه نقطة قوته الأهم

أشاد كابونجو كاسونجو مهاجم بولوسبور التركي، بزميله السابق مصطفى محمد لاعب جالاتاسراي الحالي.

كاسونجو ومصطفى محمد تزاملا في الزمالك، قبل أن ينطلقان إلى الملاعب التركية بدايةً من العام الحالي.

وصرّح كاسونجو عبر وكالة أنباء الأناضول: "أكبر ميزة في مصطفى محمد هي ضربات الرأس، إنه دقيق للغاية في الرأسيات".

وأضاف: "في الزمالك لعبت معه كثنائي هجوم ببعض المباريات، وأحيانا لعبت أنا كجناح، خضت العديد من اللقاءات إلى جانبه".

وشدد: "مصطفى محمد مثل أخي، لقد لعبنا وحققنا النجاحات سويا، تجمعنا علاقة رائعة".

وأوضح: "جدول مبارياتنا مزدحم للغاية منذ قدومنا إلى تركيا ولهذا لم نستطع الالتقاء، لكن أعتقد أنني سأقابله قريبا".

وتابع: "هل أرغب في اللعب معه مجددا؟ الأمر يتوقف على مشيئة الله، لكن حاليا سأقدّم كل ما لدي لأنجح مع فريقي هنا، وما سيأتي بعد ذلك في علم الغيب. لكن لم لا؟ سأحب اللعب مع مصطفى مجددا في المستقبل".

وتحوّل كاسونجو للحديث عن تجربته في بولوسبور: "لقد استقبلوني بشكل رائع هنا في النادي، شعرت بالسعادة لتلقي هذا الاهتمام، وعندما حضرت هنا لم أكن جاهزا جدا واحتجت لبعض الوقت حتى أعتاد على الفريق وأستعيد لياقتي البدنية".

وأتم متمنيا العودة لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية: "أحب بلدي جدا، لعبت لآخر مرة أمام الكونغو برازافيل وسجلت هدفا يوما، بعدها واجهت بعض الصعوبات، لكن كل شيء على ما يرام الآن. أحتاج فقط لمزيد من العمل لاسترجاع مستواي القديم، أنا مؤمن أنني لو استعدت مستواي فسأتلقى الاستدعاء للمنتخب دون شك".

كاسونجو (26 عاما) لعب في الزمالك بين 2017 و2020، فترة شهدت خروجه معارا للوحدة السعودي والوداد البيضاوي المغربي.

وسجل كاسونجو 22 هدفا مع الزمالك في 74 مباراة، وتوج معه بخمس بطولات كما حصد معه وصافة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كاسونجو 4 أهداف في آخر 4 مباريات مع فريقه الحالي بولوسبور.

ويحتل بولوسبور المركز 12 في دوري القسم الثاني التركي برصيد 32 نقطة.

ولم يخض كاسونجو إلا مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، آخرهما أمام الكونغو برازافيل في نوفمبر 2018.