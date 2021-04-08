مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: استبعاد أي لاعب لا يقدر قيمة واسم النادي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر استبعاد أي لاعب لا يقدر قيمة واسم النادي.

ونجح الإسماعيلي في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بعد التغلب على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وحقق الدراويش انتصاره الأول تحت قيادة إيهاب جلال في ثاني مبارياته منذ تولي المسؤولية.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر استبعاد أي لاعب لا يعلم قدر ناديه بعيدا عن الملعب".

وتابع "يجب أن يركز الجميع في الفترة الحالية في الملعب واستيعاب أفكار إيهاب جلال".

وأوضح "لا حديث في الفترة الحالية إلا عن تقديم أقصى جهد للفريق".

وأضاف المدرب العام للإسماعيلي "الحديث عن الرحيل أمر مؤجل حتى نهاية الموسم ولن نسمح به لأننا نبحث عن تغيير وضع الفريق بما يتلائم مع اسم النادي".

وشدد "لن يتواجد في الملعب إلا المؤمن برؤية الجهاز الفني وتركيزه أقصى ما يمكن".

واختتم تصريحاته "يجب شكر مجموعة اللاعبين الذين يتقبلوا رؤية الجهاز الفني وأسلوبه في العمل وتنفيذهم للتعليمات داخل وخارج الملعب".