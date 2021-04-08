كرة سلة - الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الأهلي.. وخروج إيهاب أمين مصابا

واصل الاتحاد السكندري صحوته في الدور الثاني من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر كرة السلة بالتغلب على الأهلي في الجولة الأخيرة.

وتغلب الاتحاد على الأهلي في الجولة 14 والأخيرة بنتيجة 79-71 ليحقق العلامة الكاملة في الدور الثاني.

وكان إيهاب أمين لاعب الأهلي قد تعرض للإصابة في قدمه اليمنى مع منتصف الفترة الرابعة وخرج من الملعب باكيا.

وأنهى الاتحاد السكندري المرحلة الترتيبية في الصدارة برصيد 26 نقطة، لينتظر متذيل الترتيب في الدور ربع النهائي إما طلائع الجيش أو المصرية للاتصالات.

أما الأهلي فوصل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع ليواجه سبورتنج في ربع النهائي.

وينطلق ربع نهائي دوري السوبر يوم 16 من شهر أبريل الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه.

وبدأت المباراة متقاربة من الفريقين إذ أنهى الأهلي الفترة الأولى متفقا 19-18، قبل أن يتفوق الاتحاد السكندري في الفترة الثانية وينهي الشوط الأول 35-32.

وتفوق الاتحاد السكندري بشكل ملحوظ في الفترة الثالثة وأنهى الفترة بنتيجة 62-53.

وشهدت بداية الفترة الرابعة صحوة لفريق الأهلي الذي اقترب من معادلة النتيجة قبل خروج إيهاب أمين في منتصف الفترة باكيا بسبب الإصابة.

وعادت السيطرة إلى الاتحاد في النصف الأخير من الفترة الرابعة لينجح الفريق السكندري في حسم المباراة في النهاية.