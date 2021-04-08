مباشر الدوري الأوروبي – غرناطة (0) - (1) يونايتد.. أرسنال (0) - (0) سلافيا براج

الخميس، 08 أبريل 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد غرناطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

غرناطة X مانشستر يونايتد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق31: جوووووول أول ليونايتد عن طريق راشفورد.

انطلاق المباراة.

أرسنال X سلافيا براج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أرسنال غرناطة سلافيا براج الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من التعاقد مع مهاجم الجابون 15 دقيقة | أوروبا
سكولاري: تدريب ميسي سيتجاوز متعة كل ألقابي.. وأود إنهاء مسيرتي في بوكا جونيورز 35 دقيقة | الدوري الإسباني
كاسونجو: مصطفى محمد مثل أخي.. وهذه نقطة قوته الأهم 40 دقيقة | المحترفون
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: استبعاد أي لاعب لا يقدر قيمة واسم النادي 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الأهلي.. وخروج إيهاب أمين مصابا 51 دقيقة | رياضات أخرى
اللجنة الثلاثية تستقبل فينجادا لتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة 58 دقيقة | مصر
مؤتمر موسيماني: الصدارة لا تضمن لنا الفوز باللقب.. ونتائجنا ضد الوداد وصنداونز تؤكد جاهزيتنا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الخطيب: تقديرنا للتحكيم المصري ولكن لا يزال هناك وقت لاختيار حكام أجانب لمباراة ‏القمة ‏ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك