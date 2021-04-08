انتهت الدوري الأوروبي – غرناطة (0) - (2) يونايتد.. أرسنال (1) - (1) سلافيا براج

الخميس، 08 أبريل 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد غرناطة

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غرناطة X مانشستر يونايتد

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.

ق90+1: جوووووووووول ثااان ليونايتد من ركلة جزاء عن طريق برونو فيرنانديز.

ق88: ركلة جزاء ليونايتد بداعي ضرب برونو فيرنانديز بدون كرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق31: جوووووول أول ليونايتد عن طريق راشفورد.

انطلاق المباراة.

أرسنال X سلافيا براج

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+3: جوووووووول تعااااادل قاتل لسلافيا براج عن طريق توماس هوليس.

ق86: جوووووووول أول لأرسنال عن طريق نيكولاس بيبي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أرسنال غرناطة سلافيا براج الدوري الأوروبي
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