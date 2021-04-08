انتهت الدوري الأوروبي – غرناطة (0) - (2) يونايتد.. أرسنال (1) - (1) سلافيا براج
الخميس، 08 أبريل 2021 - 20:30
كتب : FilGoal
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غرناطة X مانشستر يونايتد
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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.
ق90+1: جوووووووووول ثااان ليونايتد من ركلة جزاء عن طريق برونو فيرنانديز.
ق88: ركلة جزاء ليونايتد بداعي ضرب برونو فيرنانديز بدون كرة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.
ق31: جوووووول أول ليونايتد عن طريق راشفورد.
انطلاق المباراة.
أرسنال X سلافيا براج
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق90+3: جوووووووول تعااااادل قاتل لسلافيا براج عن طريق توماس هوليس.
ق86: جوووووووول أول لأرسنال عن طريق نيكولاس بيبي.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.