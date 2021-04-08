مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف ربيع ياسين مع بتروجت بعد قرار الإيقاف

الخميس، 08 أبريل 2021 - 20:08

كتب : FilGoal

مصر - ربيع ياسين

ما هو مصير ربيع ياسين المدير الفني الحالي لـ بتروجت بعد قرار لجنة الانضباط بإيقافه.

لجنة الانضباط أعلنت إيقاف مدرب منتخب مصر للشباب السابق لمدة 6 أشهر عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وتغريمه 200 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

مصدر من اتحاد الكرة يجيب لـ FIlGoal.com، قائلا: "قرار الإيقاف يسري عليه في الدوري الدرجة الثانية، ولن يستطيع قيادة الفريق من أرض الملعب، وحضوره المباريات مرفوض تماما".

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وأضاف "وسيكون مُطالب بتسديد الغرامة في أقرب وقت ممكن سواء بنفسه أو من خلال النادي".

وأوضح المصدر "اللجنة الثلاثية ليس لها دخل بقرارات عقوبات منتخب الشباب، ولجنة الانضباط لجنة مستقلة وأصدرت القرار".

وأتم "ربيع ياسين لم يحضر التحقيقات رغم توجيه الدعوة له من قبل، واللجنة أصدرت قراراتها دون علم اتحاد الكرة".

وتولى ربيع ياسين مهمة تدريب بتروجت في مارس الماضي وقاد الفريق للوصول لربع نهائي كأس مصر على حساب كوكاكولا.

ويحتل بتروجت المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بعد مرور 20 جولة برصيد 26 نقطة.

ربيع ياسين بتروجت في الدرجة الثانية
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