تشكيل أرسنال - النني وأوباميانج على مقاعد البدلاء أمام سلافيا براج.. ولاكازيت يقود الهجوم

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال تشكيل فريقه أمام سلافيا براج في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وحل محمد النني على مقاعد البدلاء.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

كما حل بيير أوباميانج مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء أمام فريق سلافيا براج التشيكي، ويقود أليكسندر لاكازيت هجوم أرسنال.

ويستضيف أرسنال الفريق التشيكي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: هيكتور بيليرين - روب هولدينج - جابرييل ماجاليس - سيدريك سواريس.

الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - سميث روي - ويليان.

الهجوم: أليكسندر لاكازيت.