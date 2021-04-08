التشكيل – عودة دي خيا.. بوجبا وبرونو وراشفورد أساسيون ضد غرناطة

الخميس، 08 أبريل 2021 - 19:50

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في أستون فيلا

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه المستدعى للقاء غرناطة اليوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على غرطانة لملاقاته في ملعب لوس كارمينيس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ويعد هذا هو الظهور الأساسي الأول للحارس الإسباني ديفيد دي خيا منذ شهر مارس الماضي بعدما غاب بسبب رزقه بمولود.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاع: بول بوجبا- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: دانييل جيمس- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: ماركوس راشفورد

مانشستر يونايتد غرناطة الدوري الأوروبي
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