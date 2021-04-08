راموس: إن لم يمتلك برشلونة ميسي لكان فاز ريال مدريد بألقاب أكثر

اعترف سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد بأن فريقه كان يستطيع الفوز بألقاب أكثر لولا وجود ليونيل ميسي في صفوف غريمه التقليدي برشلونة.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

وتحدث راموس عن ميسي في فيلمه الوثائقي الذي يحكي مسيرته "أسطورة سيرجيو راموس" قائلا: "ربما إن لم يمتلك برشلونة ميسي لكنا فزنا بألقاب أكثر".

وواصل "كان هناك فترة حينما واجهنا أفضل برشلونة في التاريخ".

وأضاف "امتلكنا مدربا عظيما مثل جوزيه مورينيو لكن كان من الصعب علينا الفوز عليهم".

وأتم راموس حديثه "لم نفز بالكثير وكان هناك الكثير من التوتر بسببنا أو بسببهم".

والتقى راموس ببرشلونة 43 مرة لم يفز فيهم على البلوجرانا سوى 15 مرة وتعادل في تسع مباريات وهُزم في 19 لقاء.

وسجل راموس خمسة أهداف في شباك برشلونة وصنع ثلاثة آخرين.

وتوج راموس بـ22 بطولة مع ريال مدريد وثلاث بطولات مع منتخب إسبانيا.