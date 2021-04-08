في الدرجة الثانية - الأولمبي يوقف سلسلة انتصارات فاركو ويشعل صدارة مجموعة بحري

الخميس، 08 أبريل 2021 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

فاركو

أوقف الأولمبي سلسلة انتصارات فاركو وأشعل صراع الصدارة في مجموعة بحري من الدوري المصري الدرجة الثانية ضمن مباريات الجولة الـ 20.

وتعادل فاركو المتصدر بعد 4 مباريات شهدت فوز الفريق بهدف لكل فريق مع الأولمبي، فارتفع رصيد فاركو إلى 43 نقطة في الصدارة، فيما رفع الأولمبي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

وانتصر حرس الحدود على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، ليشعل صراع الصدارة بعدما قلص الفارق مع فاركو إلى نقطتين.

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وأصبح رصيد الحرس 41 نقطة بينما ظل أبو قير للأسمدة في المركز الخامس.

وتعادل بلدية المحلة مع المنصورة بهدف لكل فريق وارتفع رصيد البلدية إلى 36 نقطة، وانتصر الرجاء على كفر الشيخ بنتيجة 2-0.

وتواصلت التعادلات في مباريات الجولة 20 فتعادل الحمام مع مالية كفر الزيات بنتيجة 2-2، وبنفس النتيجة بني عبيد مع دكرنس وأيضا سبورتينج والجزيرة.

وأخيرا تعادل بيلا سلبيا مع دمنهور.

الأولمبي فاركو في الدرجة الثانية
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