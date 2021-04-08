كرة طائرة - الإعلان عن اشتراطات تأجيل المباريات بسبب إصابات فيروس كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة في خطاب رسمي اشتراطات تأجيل المباريات لوجود إصابات بفيروس كورونا لإزالة اللبس نحو الخطوات الواجب اتباعها.

وكان الاتحاد المصري قد قرر تأجيل مواجهة الأهلي ضد الصيد في منافسات دوري السيدات لإصابة 3 لاعبات من الأهلي بكورونا.

وجاء خطاب الاتحاد المصري كالآتي:

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- الاشتباه في وجود إصابات لا يعتد به لتأجيل أي مباراة ويجب إجراء التحاليل اللازمة.

- مسحة PCR وتحاليل دم CBC, CRP, D-Dimmer

- يكون الحكم على نتيجة التحاليل من سلطة اللجنة الطبية بالاتحاد لتحديد وجود إصابات من عدمه.

- في حالة وجود إصابة واحدة مؤكدة لأي فرد في الفريق يتم تعليق مباريات ذلك الفريق لمدة 72 ساعة، ويتم خلالها عمل التحاليل اللازمة لكل الفريق للكشف عن أي إصابات أخرى لعزلها وتلقي العلاج.

- في حال أظهرت التحاليل لكامل الفريق عدم وجود إصابات أخرى يتم استئناف المباريات مباشرة.

- في حال وجود إصابات أخرى بالفريق يتم عزلها لمدة أسبوع أو أسبوعين حسب قرار اللجنة الطبية.

- في حالة وجود 3 إصابات أو أكثر من اللاعبين بما فيهم المدير الفني، يحق للنادي تأجيل المباريات لمدة أسبوعين لحين شفاء المصابين أو استئناف المباريات بدون إذا رغب.

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