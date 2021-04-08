كارباخال يغيب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية.. وهذا موقفه من الكلاسيكو

الخميس، 08 أبريل 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

غاب داني كارباخال عن التدريبات الجماعية لـ ريال مدريد صباح اليوم الخميس، قبل يومين فقط من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ريال مدريد يستقبل برشلونة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم السبت بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وخاض كارباخال التدريب الجماعي مع زملائه يوم أمس الأربعاء، لكنه عاد ليتدرب بمفرده اليوم الخميس.

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وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن دخول كارباخال قائمة مباراة الكلاسيكو بات صعبا، وفي أفضل الأحوال لن يكون أساسيا.

ولم يخض كارباخال إلا 12 مباراة من أصل 38 لعبها ريال مدريد هذا الموسم، لكن القاسم المشترك أن الميرنجي لم يخسر أبدا وظهيره الدولي الإسباني في الملعب.

ويعاني ريال مدريد من غيابين آخرين في خط الدفاع، هما القائد سيرخيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران الذي أصيب بفيروس كورونا.

ومن المُنتظَر أن يواصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الاعتماد على لوكاس فاسكيز كظهير أيمن أمام برشلونة.

كارباخال ريال مدريد
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