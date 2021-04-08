كواترو: مبابي أخبر باريس سان جيرمان بعدم التجديد.. سينتقل إلى ريال مدريد

الخميس، 08 أبريل 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير إسبانية عن تطور هائل في مستقبل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

محطة "كواترو" الإسبانية ذكرت في تقرير مفصل لها أن مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان بالفعل بعدم نيته تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

التقرير أكدته أيضا إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، وأوضحت أن مبابي اختار تمثيل ريال مدريد.

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وأوضحت كواترو أن فلورنتينو بيريز سيعمل على ضم مبابي لـ ريال مدريد هذا الصيف، مستغلا رغبة سان جيرمان في التخلص منه قبل العام الأخير من عقده لتجنب خطر خسارته مجانًا.

التقرير أشار أيضا إلى أن بيريز يعمل على ضم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الصيف المقبل رفقة مبابي.

وتألق الثنائي مبابي وهالاند بشدة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقادا فريقهما إلى مرحلة ربع النهائي حتى اللحظة.

هالاند سجّل ما مجموعه 6 أهداف في آخر 3 مباريات للفريق الفرنسي بالبطولة، وقد سكنت تحديدا شباك العملاقين برشلونة وبايرن ميونيخ.

فيما يتصدر هالاند قائمة هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

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