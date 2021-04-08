رائعة سكاربا تُقرب بالميراس من لقب ريكوبا سود أمريكانا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 18:04

كتب : إسلام أحمد

جوستافو سكاربا - بالميراس

استطاع بالميراس البرازيلي تحقيق انتصار ثمين على حساب ديفنسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني في ذهاب ريكوبا سود أمريكانا 2020 بنتيجة 2-1 على ستاديو نوربيرتو تيتو توماجالهالو معقل الأخير.

وتعادل بطولة "ريكوبا سود أمريكانا" لقب السوبر القاري في القارات الأخرى، إذ يحمل فلامنجو البرازيلي لقب النسخة الأخيرة.

وحقق بالميراس انتصاره في الذهاب على خصمه الأرجنتيني ليضع يدا على لقب النسخة رقم 29 من المسابقة التي أقيمت لأول مرة عام 1989.

أخبار متعلقة
بعد شهر من السقوط أمام الأهلي.. بالميراس يفوز بكأس البرازيل علي لطفي: درسنا لاعبي بالميراس.. وبيكهام: لم نيأس بعد لقاء بايرن بقيادة كريسبو.. ديفينسا إي خوستيسيا يسحق لانوس ويتوج بـ كوبا سود أمريكانا أجايي: الشناوي أفضل حارس في القارة.. وهذه كواليس تسديد ركلة ترجيح بالميراس

روني مهاجم بالميراس تقدم أولا لحامل لقب كوبا ليبرتادوريس بهدف في الدقيقة 16 من انفراد بعدما سدد الكرة من فوق الحارس.

وفي الدقيقة 58 استطاع براين روميرو مهاجم ديفنسيا أن يفك شفرة مرمى الحارس ويفيرتون وسجل هدف التعادل لبطل كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية).

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء خطف البديل جوستافو سكاربا هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة جعلت الأفضلية للأخضر البرازيلي قبل مباراة الإياب.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى الأسبوع المقبل على ملعب أليانز باركيه في ولاية ساو باولو في مباراة الإياب لحسم اللقب.

وحال استطاع بالميراس من حصد اللقب سيكون الفريق رقم 20 الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الذي يحصد لقب السوبر القاري.

ويسعى كلا الفريقين لحصد لقب السوبر القاري لأول مرة في التاريخ، إذ كان لقب كوبا سود أمريكانا هو الأول لديفينسيا إي خوستيسيا في تاريخه تحت قيادة هيرنان كريسبو الذي رحل مع بداية العام الجاري لتدريب ساو باولو البرازيلي.

ويمتلك بالميراس مواجهة نارية يوم الأحد المقبل عندما يلتقي فلامنجو بطل الدوري المحلي على لقب كأس السوبر البرازيلي.

لقب أول آخر يسعى له الأخضر البرازيلي وحامل لقب كأس البرازيل أمام بطل النسخة الماضية من كأس السوبر.

ويقود بالميراس البرتغالي أبيل فيريرا والذي قاد الفريق لحصد لقبي كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل وحصد المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

بالميراس ديفينسيا إي خوستيسيا ريكوبا سود أمريكانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللجنة الثلاثية تستقبل فينجادا لتولي مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة 3 دقيقة | مصر
مؤتمر موسيماني: الصدارة لا تضمن لنا الفوز باللقب.. ونتائجنا ضد الوداد وصنداونز تؤكد جاهزيتنا 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الخطيب: تقديرنا للتحكيم المصري ولكن لا يزال هناك وقت لاختيار حكام أجانب لمباراة ‏القمة ‏ 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – غرناطة ضد يونايتد.. وأرسنال يواجه سلافيا براج 55 دقيقة | أوروبا
إبراهيموفيتش يعلن ظهوره في عالم السينما 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
"لاليجا" تجلب الكلاسيكو إلى الصحراء البيضاء والسوداء في مصر ضمن حملة عالمية ساعة | الدوري الإسباني
مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف ربيع ياسين مع بتروجت بعد قرار الإيقاف ساعة | مصر
تشكيل أرسنال - النني وأوباميانج على مقاعد البدلاء أمام سلافيا براج.. ولاكازيت يقود الهجوم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك