رائعة سكاربا تُقرب بالميراس من لقب ريكوبا سود أمريكانا

استطاع بالميراس البرازيلي تحقيق انتصار ثمين على حساب ديفنسيا إي خوستيسيا الأرجنتيني في ذهاب ريكوبا سود أمريكانا 2020 بنتيجة 2-1 على ستاديو نوربيرتو تيتو توماجالهالو معقل الأخير.

وتعادل بطولة "ريكوبا سود أمريكانا" لقب السوبر القاري في القارات الأخرى، إذ يحمل فلامنجو البرازيلي لقب النسخة الأخيرة.

وحقق بالميراس انتصاره في الذهاب على خصمه الأرجنتيني ليضع يدا على لقب النسخة رقم 29 من المسابقة التي أقيمت لأول مرة عام 1989.

روني مهاجم بالميراس تقدم أولا لحامل لقب كوبا ليبرتادوريس بهدف في الدقيقة 16 من انفراد بعدما سدد الكرة من فوق الحارس.

وفي الدقيقة 58 استطاع براين روميرو مهاجم ديفنسيا أن يفك شفرة مرمى الحارس ويفيرتون وسجل هدف التعادل لبطل كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية).

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء خطف البديل جوستافو سكاربا هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة جعلت الأفضلية للأخضر البرازيلي قبل مباراة الإياب.

🇦🇷🔥🇧🇷 Deu @Palmeiras! Os melhores lances da vitória brasileira sobre o @ClubDefensayJus na final de ida da CONMEBOL #Recopa. 🏆 ¡#Palmeiras golpeó primero! Las mejores jugadas de la victoria sobre #DefensayJusticia en la ida de la Final de la CONMEBOL #Recopa. pic.twitter.com/jgVactXcDH — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) April 8, 2021

ويلتقي الفريقان مرة أخرى الأسبوع المقبل على ملعب أليانز باركيه في ولاية ساو باولو في مباراة الإياب لحسم اللقب.

وحال استطاع بالميراس من حصد اللقب سيكون الفريق رقم 20 الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الذي يحصد لقب السوبر القاري.

ويسعى كلا الفريقين لحصد لقب السوبر القاري لأول مرة في التاريخ، إذ كان لقب كوبا سود أمريكانا هو الأول لديفينسيا إي خوستيسيا في تاريخه تحت قيادة هيرنان كريسبو الذي رحل مع بداية العام الجاري لتدريب ساو باولو البرازيلي.

ويمتلك بالميراس مواجهة نارية يوم الأحد المقبل عندما يلتقي فلامنجو بطل الدوري المحلي على لقب كأس السوبر البرازيلي.

لقب أول آخر يسعى له الأخضر البرازيلي وحامل لقب كأس البرازيل أمام بطل النسخة الماضية من كأس السوبر.

ويقود بالميراس البرتغالي أبيل فيريرا والذي قاد الفريق لحصد لقبي كوبا ليبرتادوريس وكأس البرازيل وحصد المركز الرابع في كأس العالم للأندية.