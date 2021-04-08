كرة يد - فوز الزمالك والأهلي واستمرار إثارة القمة قبل 3 جولات من النهاية

استمرت الإثارة على قمة ترتيب الدوري المصري لرجال كرة اليد بعد فوز الزمالك والأهلي في الجولة 11.

تغلب الزمالك على فريق هيليوبوليس بنتيجة 41-34 ضمن مباريات الجولة 11.

أما الأهلي فنجح في تحقيق الفوز على فريق الأولمبي بنتيجة 34-23 ضمن مباريات نفس الجولة.

ويتقاسم فريقا الزمالك والأهلي الصدارة بـ 34 نقطة ولكن الأفضلية للأبيض بسبب المواجهات المباشرة.

وتقام مباريات الجولة 12 غدا الجمعة إذ يحل الأهلي ضيفا على سبورتنج في الرابعة عصرا.

بينما يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش في السادسة مساء.

ويتبقى 3 جولات على ختام منافسات الموسم الحالي من دوري كرة اليد.

وتقام أخر جولتين يومي الخميس والجمعة 15 و16 من شهر أبريل الجاري.

إذ يواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة 16 أبريل في ختام المسابقة وإذا استمر تساوي الفريقين في النقاط يحدد لقاء القمة الفائز باللقب.