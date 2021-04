كرة سلة - الإعلان عن موعد المباريات المتبقية من موسم الرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد المباريات المتبقية من موسم الرجال والسيدات.

وتختتم مساء اليوم الخميس منافسات المرحلة الترتيبية من دوري سوبر الرجال قبل انطلاق مواجهات ربع النهائي من المسابقة بنظام الأدوار الإقصائية.

وينطلق ربع نهائي دوري السوبر يوم 16 من شهر أبريل الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه، وينتظر تحديد موعد النهائي بناء على الارتباطات الدولية وعيد الفطر.

وتقام منافسات دوري سوبر الرجال بنظام Best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور المقبل.

أما منافسات كأس مصر للرجال فيقام نصف النهائي يوم 27 أبريل بينما النهائي الخميس 29 من الشهر نفسه.

فيما تحدد موعد نصف نهائي دوري سوبر السيدات يوم 15 أبريل ويقام النهائي في الفترة من 26 أبريل إلى 4 من مايو المقبل.

وتقام منافسات السيدات بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور المقبل باستثناء النهائي يقام بنظام Best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وجاءت المواعيد كالآتي:

الرجال:

- إقامة ربع نهائي كأس مصر يوم 11 أبريل

- إقامة ربع نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية في إبريل أيام 16 و17 و20 و21 و24.

- إقامة نصف نهائي كأس مصر الثلاثاء 27 أبريل في صالة الشباب والرياضة.

- إقامة نصف نهائي كأس مصر الخميس 29 ابريل في صالة الشباب والرياضة.

- إقامة قبل نهائي دوري السوبر على ملاعب تحدد لاحقا في مايو أيام 4 و5 و7 و8 و10.

- يحدد موعد الدور النهائي من كأس السوبر بناء على الارتباطات الدولية وعيد الفطر المبارك.

السيدات:

- إقامة ربع نهائي دوري السوبر في أبريل أيام 3 و6 و10 على ملاعب الأندية.

- إقامة الدور النهائي من دوري السوبر في 26 و28 و30 من شهر أبريل و2 و4 من شهر مايو في ملاعب تحدد بمعرفة الاتحاد.