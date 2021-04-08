رئيس رابطة الدوري الإسباني: هكذا سنحل أزمة العنصرية في لقاء فالنسيا وقادش

الخميس، 08 أبريل 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

مختار دياكابي - قادش - فالنسيا

أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن تقرير خبراء قراءة الشفاه سيحسم أزمة العنصرية التي يتهم فيها خوان كالا لاعب قادش ضد مختار دياكابي لاعب فالنسيا.

قادش تغلب على فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة شهدت انسحاب أفراد فالنسيا لمدة نصف ساعة تقريبا كرد فعل على الواقعة.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها جريدة ماركا: "لقد عملنا بجد في هذه القضية، ويبدو أن شخصًا ما كان يتحدث إلى مجموعة من اللاعبين أو إلى الحكم، لقد كلفنا بتنظيف جميع التسجيلات الموجودة لمعرفة ما يمكن سماعه".

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وأضاف "لقد طلبنا أيضًا قراءة الشفاه بواسطة خبراء لنعرف ما الذي قاله كالا".

وشدد تيباس على أنه بعد الجمع بين التقريرين، سيمكن الرابطة من التوصل إلى نتيجة بشأن الحادث.

وظهر كالا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للدفاع عن نفسه وقال "لم أصفه بالزنجي اللعين".

وأضاف "سأتقدم بشكوى ضد دياكابي لاتهامه لي بدون دليل".

من جهته، رد الخفافيش في بيان: "يشعر نادي فالنسيا بحزن عميق إزاء التصريحات التي أدلى بها خوان كالا لاعب قادش يوم الثلاثاء، والتي جاءت بعد 48 ساعة من الواقعة".

وأضاف البيان "نفى كالا إهانة مختار دياكابي بألفاظ عنصرية، ليضيع على نفسه فرصة كبيرة لتقبل خطأه والاعتذار للاعب المتضرر. وبدلاً من القيام بذلك، هاجم مختار وبعض لاعبي فالنسيا".

وتابع البيان "يرغب نادي فالنسيا في التأكيد على أننا نؤمن بلاعبنا وندعمه بالكامل، وسيظل النادي والرئيس أنيل مورثي ودياكابي نفسه مقتنعين بالقتال في هذه القضية حتى النهاية بعد التهديدات التي أطلقها كالا في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 6 أبريل".

وأتم البيان "لن يتوقف نادي فالنسيا عن النضال في المعركة ضد العنصرية بكرة القدم".

ماذا حدث

المباراة شهدت واقعة جدلية مؤسفة بعد مرور نصف ساعة، عندما زعم مختار دياكابي لاعب فالنسيا تعرضه لإهانة عنصرية من خوان كالا مدافع قادش.

اللاعب الفرنسي ذو الأصول السنغالية انخرط في مشادة مع كالا ثم غادر الملعب متأثرا، وتبعه زملاؤه في انسحاب كامل لفريق فالنسيا.

المباراة توقفت بسبب الأزمة لمدة قاربت النصف ساعة، في وقتٍ نفى فيه كالا تفوّهه بإهانة عنصرية لنظيره دياكابي.

لاحقا عاد لاعبو فالنسيا للملعب لكن دون دياكابي الذي تم استبداله بـ هوجو جيامون.

مع بداية الشوط الثاني لم يعد كالا بدوره إلى الملعب وتم استبداله بـ ماورو.

وللمصادفة فالمدافع ماورو نفسه هو من سيخطف هدف الانتصار في الدقيقة 88 بضربة رأسية بعد عرضية البديل الآخر إيفان أليخو.

فالنسيا قادش الدوري الإسباني خوان كالا مختار دياكابي
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