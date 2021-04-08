مهاجم بايرن: الخسارة من باريس مؤسفة.. ولكن أمامنا فرصة لقلب الأمور في الإياب

الخميس، 08 أبريل 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

إريك ماكسيم تشوبو موتنج - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يرى إريك مكسيم تشوبو-موتينج مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه أمامه فرصة لقلب الأمور في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، بعد الخسارة في الذهاب.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشوبو-موتينج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نسجل أهدافا بقدر ما أردنا وأهدرنا الكثير من الأهداف".

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وأضاف الدولي الكاميروني "في يوم آخر كنا سنسجل خمسة أو ستة أهداف".

وواصل "النتيجة مؤسفة. قدمنا أداءً كبيرًا، لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا. لكننا خسرنا اللقاء".

وأتم "الأمر لم ينته بعد. في غضون أسبوع لدينا فرصة لتعديل النتيجة في لقاء الإياب".

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

وافتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ماركينيوس الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 28.

وقلص إريك ماكسيم تشوبو موتنج النتيجة بهدف أول لبايرن في الدقيقة 37، ثم أدرك توماس مولر التعادل لبايرن في الدقيقة 60.

لكن عاد مبابي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لباريس في الدقيقة 68.

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى أوروبيا لبايرن على ملعبه منذ شهر مارس 2019.

وهذه كذلك هي أول هزيمة لبايرن على المستوى الأوروبي تحت قيادة مدربه هانز فليك بعد 16 مباراة بلا خسارة.

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