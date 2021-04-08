رئيس سان جيرمان: إسقاط بايرن في ملعبه ضمن أهم الانتصارات في تاريخنا

الخميس، 08 أبريل 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

وصف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الانتصار على بايرن ميونيخ في ملعبه بأحد أهم الانتصارات في تاريخ النادي الباريسي.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه فوز مهم في تاريخ النادي. لقد حققنا هذا الفوز خارج أرضنا، في ميونيخ بنتيجة 3-2، على الرغم من معاناتنا من العديد من المشاكل".

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وأضاف "لقد قدمنا عملا جيدا للغاية، لكنه مازال لم ينته بعد، لقد لعبنا الجزء الأول فقط من المواجهة، ومازال هناك الجزء الثاني على أرضنا الأسبوع المقبل".

وشدد القطري "سنسعى للفوز أيضا، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا".

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

وتابع "صارت لدينا خبرة أكثر وأكثر في دوري أبطال أوروبا، كما أن فريقنا يحب خوض مثل هذه المباريات".

وأتم "لقد أظهرنا أننا فريقا كبيرا. أنا فخور جدا باللاعبين والطاقم الفني، لأنهم قدموا مباراة كبيرة. لكننا لا ننسى أنه لا تزال هناك مباراة ثانية".

وافتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ماركينيوس الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 28.

وقلص إريك ماكسيم تشوبو موتنج النتيجة بهدف أول لبايرن في الدقيقة 37، ثم أدرك توماس مولر التعادل لبايرن في الدقيقة 60.

لكن عاد مبابي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لباريس في الدقيقة 68.

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى أوروبيا لبايرن على ملعبه منذ شهر مارس 2019.

وهذه كذلك هي أول هزيمة لبايرن على المستوى الأوروبي تحت قيادة مدربه هانز فليك بعد 16 مباراة بلا خسارة.

باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ناصر الخليفي
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