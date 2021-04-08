محمد بسام: لن نتوقع الفوز الكبير على الجونة.. سنخوض الدور الثاني كـ دوري منفصل

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش بأن فريقه لم يتوقع الفوز الكبير على الجونة.

طلائع الجيش فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمس الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

وقال محمد بسام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، لأن الجونة فريقه مميز، ويؤدي بشكل جيد منذ بداية الموسم وفي موقف أفضل بينما كان موقفا حساسا خاصة بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام المصري".

وأضاف "قدمنا مباريات جيدة في بداية الموسم، سواء قبل النهائي أو نهائي الكأس، وبدأنا الدوري بالتعادل مع الجونة".

بسام أتبع "ثم صادفنا سوء حظ غير طبيعي لإصابة 8 لاعبين من القوام الأساسي بفيروس كورونا، مثل أنا وإسلام جمال وناصر منسي وعمرو جمال ومهند لاشين، وغابوا عن 4 أو 5 مباريات في ظل ضغط جدول المسابقة، مما أثر علينا وتسبب في إهدار عدة نقاط، والتراجع كثيرا للخلف في جدول الدوري".

حارس الطلائع الجيش أكمل "وثانيا واجهنا سوء توفيق، حيث خسرنا أكثر من مباراة في آخر دقيقة رغم تقديم أداء مميز".

حارس منتخب مصر واصل "عبد الحميد بسيوني عندما تولى المسؤولية كان على دراية بنا منذ الموسم الماضي، لم نخسر معه في الدور الثاني سوى أمام الزمالك أو الإسماعيلي".

وأتم "عمل معنا على الجانب النفسي والنتائج تحسنت، وتعاهدنا أن الدور الثاني هذا الموسم سيكون بمثابة الدوري خاصة أن إمكانيات طلائع الجيش كبيرة جدا ولا تليق بوضعه الحالي".