محمد بسام: لن نتوقع الفوز الكبير على الجونة.. سنخوض الدور الثاني كـ دوري منفصل

الخميس، 08 أبريل 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الأهلي

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش بأن فريقه لم يتوقع الفوز الكبير على الجونة.

طلائع الجيش فاز على الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمس الأربعاء على ملعب الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري.

وقال محمد بسام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، لأن الجونة فريقه مميز، ويؤدي بشكل جيد منذ بداية الموسم وفي موقف أفضل بينما كان موقفا حساسا خاصة بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام المصري".

أخبار متعلقة
طلائع الجيش يضرب هدوء الجونة برباعية هدف واحد يكفي.. المصري يهزم طلائع الجيش ويرتقي 4 مراكز للثالث تشكيل المصري – حجاج عويس ظهير أيمن وعودة شوشة أمام طلائع الجيش كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج.. والأهلي ينتصر على طلائع الجيش

وأضاف "قدمنا مباريات جيدة في بداية الموسم، سواء قبل النهائي أو نهائي الكأس، وبدأنا الدوري بالتعادل مع الجونة".

بسام أتبع "ثم صادفنا سوء حظ غير طبيعي لإصابة 8 لاعبين من القوام الأساسي بفيروس كورونا، مثل أنا وإسلام جمال وناصر منسي وعمرو جمال ومهند لاشين، وغابوا عن 4 أو 5 مباريات في ظل ضغط جدول المسابقة، مما أثر علينا وتسبب في إهدار عدة نقاط، والتراجع كثيرا للخلف في جدول الدوري".

حارس الطلائع الجيش أكمل "وثانيا واجهنا سوء توفيق، حيث خسرنا أكثر من مباراة في آخر دقيقة رغم تقديم أداء مميز".

حارس منتخب مصر واصل "عبد الحميد بسيوني عندما تولى المسؤولية كان على دراية بنا منذ الموسم الماضي، لم نخسر معه في الدور الثاني سوى أمام الزمالك أو الإسماعيلي".

وأتم "عمل معنا على الجانب النفسي والنتائج تحسنت، وتعاهدنا أن الدور الثاني هذا الموسم سيكون بمثابة الدوري خاصة أن إمكانيات طلائع الجيش كبيرة جدا ولا تليق بوضعه الحالي".

في الدوري طلائع الجيش الجونة محمد بسام
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد بسام: لن نتوقع الفوز الكبير على الجونة.. سنخوض الدور الثاني كـ دوري منفصل 18 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن تفاصيل لقاء رئيس ريال مدريد بـ فابينيو في حضور فينسيوس 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مراهق بولندي ينهي هيمنة صلاح على جائزة أفضل هدف لليفربول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"نفس الشغف" ما هي قصة تغريدات لاعبي ريال مدريد 58 دقيقة | الدوري الإسباني
حازم إمام: لماذا نُدخل اتحاد الكرة في مشاكل؟ لا مبرر للحكام المصريين للقمة حاليا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – جلسة مع أوباما.. وتدريبات لتحسين إنهاء الهجمات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مولر: كان بإمكاننا الفوز على سان جيرمان بنتيجة 6-3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا عن التعامل المتقدم مع الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة في الملاعب ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك