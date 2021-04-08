الكشف عن تفاصيل لقاء رئيس ريال مدريد بـ فابينيو في حضور فينسيوس

التقى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالبرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول عقب مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث تقابل الثنائي في وجود فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي سجل هدفين في الفوز 3-1.

وحرص فابينيو على تحية رئيس ريال مدريد، النادي الذي كان يلعب ضمن صفوف فريق ناشئيه قبل الرحيل إلى موناكو ومنه إلى ليفربول.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن بيريز استرجع مع فابينيو ذكريات لعبه مع فريق ريال مدريد كاستيا خلال موسم 2012-2013.

وقال بيريز لفابينيو إنه يتذكر لعبه مع ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن.

ليرد فابينيو بأنه بات صعبا عليه اللعب في هذا المركز الآن، وقال لبيريز في إشارة إلى فينسيوس: "يا له من لاعب رائع يمتلكه ريال مدريد".