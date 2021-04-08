مولر: كان بإمكاننا الفوز على سان جيرمان بنتيجة 6-3

يشعر توماس مولر نجم بايرن ميونيخ بأن فريقه كان بإمكانه الفوز على باريس سان جيرمان بـ5 أو 6 أهداف بدلا من الهزيمة التي تلقاها على أرضه.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد أهدرنا الكثير من الفرص أمام سان جيرمان، كان يجب أن نسجل الكثير من الأهداف".

وأردف الدولي الألماني "كان يجب أن ينتهي اللقاء لصالحنا بنتيجة 5-3 أو 6-3".

وواصل "الأن الأمر بين أيدينا. علينا أن نعوض الهزيمة. إذا أظهرنا العزم والقتال، فسيبدو كل شيء مختلفًا".

وأكمل "تركيزنا الكامل على لقاء الإياب، إذا قدمنا نفس أداء مباراة الذهاب، سنحظى بالعديد من الفرص مرة أخرى وفي حالة استغلال هذه الفرص سنصل إلى نصف النهائي".

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

وأتم توماس مولر "نحن مقتنعون بأنه يمكننا الصعود لنصف النهائي".

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الفائز من مواجهة بايرن وباريس سيلعب ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند.

سيتي فاز على ملعبه بنتيجة 2-1 قبل أن يخوض لقاء الإياب الأربعاء المقبل في ألمانيا.