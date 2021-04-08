طبيب الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا عن التعامل المتقدم مع الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة في الملاعب

الخميس، 08 أبريل 2021 - 13:06

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أسامة طبيب الزمالك ومحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر

عقد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا طبيا أمس الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة، لتناول طريقة التعامل المتقدم مع الإسعافات الأولية والإصابات الطارئة في الملاعب.

وجاء المؤتمر الصحفي في حضور وليد هنداوي ممثل الشركة المسئولة عن المؤتمر، بالتعاون مع مجلس الإنعاش الأوروبي .

وأكد محمد أسامة أن المؤتمر كان مثمرا، وتناول العديد من الأمور الطبية الخاصة بإصابات الملاعب، وأبرزها الإسعافات الأولية ودورها في الإنعاش الرئوي بسبب إصابات الملاعب المنتشرة والمحاولة من التقليل من حد الخطورة منها في الفترة الأخيرة بالطرق العلمية".

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طبيب الزمالك أضاف "المؤتمر شهد تواجد محمد كمال استشاري العظام، حيث كان له دور بارز في الإشراف العلمي في المؤتمر، بجانب أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، محمد الششتاوي وإبراهيم عنبة".

وأتم "المؤتمر شهد أيضا تواجد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة".

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