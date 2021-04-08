ماتيو لاهوز حكما للكلاسيكو للمرة السادسة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم ماتيو لاهوز لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل في كلاسيكو الجولة الـ30 من الليجا.

ويتولى التحكيم من غرفة الفيديو سيزار سوتو جرادو.

ويعد ذلك هو الكلاسيكو السادس الذي يتولى لاهوز إدارته تحكيميا.

وخلال الـ5 مباريات السابقة التي أدارها لاهوز فاز ريال مدريد 3 مرات وفاز برشلونة مرة وتعادل الفريقان مرة.

وكانت أخرها في كلاسيكو الدور الثاني من الليجا الموسم الماضي والذي شهد فوز ريال مدريد 2-0 بهدفي فينسيوس جونيور وماريانو دياز.

وأدار لاهوز مباراة واحدة لريال مدريد هذا الموسم، فاز فيها رفاق كريم بنزيمة على أتليتكو مدريد 2-0 في الليجا.

فيما أدار 3 مباريات لبرشلونة هذا الموسم، بواقع مباراتين في الليجا فاز في كلاهما على أوساسونا 4-0 وعلى أتليتك بلباو 2-1.

وكانت المباراة الثالثة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام إشبيلية، وخسرها برشلونة 2-0.

وكان لاهوز حكما لقمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أمس الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي فاز به الضيف الفرنسي 3-2.