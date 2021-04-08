فليك يوضح طبيعة إصابة ثنائي بايرن

الخميس، 08 أبريل 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا - توماس مولر - بايرن ميونيخ

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الثنائي نيكلاس زوليه وليون جوريتزكا خرج من مباراة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وفاز سان جيرمان على بايرن في ملعب أليانز آرينا يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللاعبان تم استبدالهما بسبب إصابات عضلية تعرضا لها".

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وأضاف "ستظهر الفحوصات المزيد من المعلومات حول طبيعة الإصابة ومدة الغياب".

وافتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ماركينيوس الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 28.

وقلص إريك ماكسيم تشوبو موتنج النتيجة بهدف أول لبايرن في الدقيقة 37، ثم أدرك توماس مولر التعادل لبايرن في الدقيقة 60.

لكن عاد مبابي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لباريس في الدقيقة 68.

وأصبحت هذه الهزيمة هي الأولى أوروبيا لبايرن على ملعبه منذ شهر مارس 2019.

وهذه كذلك هي أول هزيمة لبايرن على المستوى الأوروبي تحت قيادة مدربه هانز فليك بعد 16 مباراة بلا خسارة.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان نيكلاس زوليه ليون جرويتسكا
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