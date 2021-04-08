فينالدوم: تسجيل هدفين في ريال مدريد والخروج بشباك نظيفة ليس من المستحيل

الخميس، 08 أبريل 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

ليفربول

يؤمن جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول بقدرة فريقه على العودة في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بعد الهزيمة 3-1 في الذهاب.

سجل فينيسيوس جونيور (هدفين) وماركو أسينسيو هدفاً في العاصمة الإسبانية، كما أحرز محمد صلاح هدفاً خارج الأرض.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "من الجيد دائمًا أن يكون لديك هدف خارج الأرض".

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وأضاف "للأسف سجلوا هدفًا بعد أن سجلنا هدفًا. يجب أن أقول إنه كان من الأسهل لو كانت النتيجة 2-1 أو 2-2".

وتابع "الآن علينا أن نسجل هدفين ونتأكد من عدم اهتزاز شباكنا. هذا ليس مستحيلاً، مثلما أظهرنا في السنوات السابقة، لكنه صعب".

وعن لقاء الذهاب، أوضح "لقد رأيتم كيف لعبنا عندما كانت لدينا الكرة. لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي".

وأتم "عندما استعدنا الكرة، كنا نفقدها سريعاً وهذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى الركض كثيرًا وهذا هو السبب في أن الشوط الأول كان قويًا جدًا وثقيلًا وصعبًا".

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد الأربعاء المقبل.

ليفربول ريال مدريد
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