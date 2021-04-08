الجونة يعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا

أعلن نادي الجونة، إصابة رضا شحاتة مدرب الفريق بفيروس كورونا.

وكشف نادي الجونة عن إصابة مدربه بـ كورونا، عقب مباراة الفريق أمس الأربعاء أمام طلائع الجيش.

الجونة خسر أمام طلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

ويستعد الجونة لمواجهة المصري يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

ويحتل الجونة حاليا المركز الـ11 برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.